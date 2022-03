Hugo-Portisch-Preis wird 2023 erstmals vergeben

Am 1. April 2021 starb der österreichische Journalist Hugo Portisch im Alter von 94 Jahren. In seinem Gedenken haben der ORF, der „Kurier“ und die Österreichische Medienakademie den Hugo-Portisch-Preis ins Leben gerufen, der 2023 erstmals „für herausragende journalistische Arbeiten“ verliehen werden soll. Mit einer Gesamtdotation von 60.000 Euro zähle er zu den höchstdotierten Journalistenpreisen im deutschsprachigen Raum, wie es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz hieß.