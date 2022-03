Frankreich und Spanien wollen 50. Todestag Picassos würdigen

Picassos Werk „Guernica“ sei zum größten internationalen Antikriegssymbol unserer modernen Geschichte geworden, erklärte das französische Kulturministerium weiter. Pablo Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Málaga in Südspanien geboren und starb 91-jährig am 8. April 1973 in Mougins in Südfrankreich.