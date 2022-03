Österreich-Radrundfahrt im Juli mit Glockner-Etappe

Nach der Absage 2020 wegen der Pandemie sowie 2021 aus wirtschaftlichen Gründen wird es heuer wieder eine Österreich-Radrundfahrt geben. Der Start der 72. Auflage erfolgt am 2. Juli in Bad Tatzmannsdorf, auf dem Weg nach Wien ist auch eine Glockner-Etappe mit dem Verlauf von Seeboden nach St. Johann-Alpendorf im Programm. Der Österreichische Radsportverband (ÖRV) baut auf ein neues Organisationsteam, der ORF ist als TV-Partner mit dabei.

An der Spitze des Organisationsteams stehen Tour-Direktor Werner Kuhn, der ehemalige Radsportler war in seiner Vergangenheit auch Manager des SK Rapid Wien, sowie Christoph Ziermann. „Die Österreich-Rundfahrt mit allen ihren Emotionen, ihren Helden und Dramen, ihren Fans und deren Enthusiasmus wurde über Jahrzehnte zu einem Monument des Radsports. Dieses Monument Schritt für Schritt wieder herzustellen ist unser aller Ziel“, wird Kuhn in einer Aussendung zitiert.