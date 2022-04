Unfall mit zwei Toten am Schwarzenbergplatz vor Strafgericht

Ein Arbeitsunfall, der am 28. Juli 2021 auf einer Baustelle am Palais Schwarzenberg in der Wiener Innenstadt zwei Menschen das Leben gekostet hat, ist am Freitag am Landesgericht aufgearbeitet worden. Ein Elektriker erlitt einen tödlichen Stromschlag, als er in einem Nebenraum der Tiefgaragen-Einfahrt das Containerdorf der Baustelle an die Stromversorgung anschließen wollte. Ein hinter ihm stehender Kollege wurde infolge eines Lichtbogenübertritts ebenfalls getötet.