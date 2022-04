Hutecek, Zivkovic für WM-Play-off gegen Island wieder dabei

Rückraum-Stütze Lukas Hutecek steht Österreichs Handball-Nationalteam der Männer für die Partien des WM-Play-offs am 13. und 16. April gegen Island zur Verfügung. In der im März gegen Estland erfolgreich gestalteten Phase 1 der Qualifikation hatte der 21-Jährige wegen einer im Jänner bei der EM erlittenen Knöchelverletzung gefehlt. Ein weiterer Rückkehrer in den 17-Mann-Kader von Teamchef Ales Pajovic ist Boris Zivkovic. Auch der 29-Jährige hatte gegen die Balten gefehlt.