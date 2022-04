Rauch: „Wer sich testen lassen will, bekommt einen Test“

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Freitag in Mellau (Bregenzerwald) Kritik gegenüber der neuen Corona-Teststrategie zurückgewiesen. Die Verordnung sei zeitgerecht auf den Weg gebracht worden, das neue - am 1. April gestartete System - funktioniere gut, bekräftigte Rauch. Allfällige Anlaufschwierigkeiten würden beseitigt, auch werde das Testregime laufend evaluiert. „Wer sich testen lassen will, bekommt einen Test“, so der Minister.