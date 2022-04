Cobra-Personenschützer der Kanzlerfamilie bauten Alkounfall

Zwei Angehörige der Spezialeinheit Cobra, die als Personenschützer für die Kanzlerfamilie eingesetzt waren, haben vor rund drei Wochen in ihrer Freizeit mit einem Dienstwagen einen Verkehrsunfall verursacht. Die beiden waren dabei laut Innenministerium alkoholisiert und wurden in den Innendienst versetzt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand nur leichter Blechschaden. Die Polizisten werden sich einem Disziplinarverfahren stellen müssen, hieß es am Freitag.