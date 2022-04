Mit Schokolade beladener Lkw brannte auf A21

Ein mit Schokoladentafeln beladener Sattelauflieger ist Samstagfrüh auf der Wiener Außenringautobahn (A21) bei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Um Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern, mussten die Tafeln teilweise händisch vom Kühlanhänger abgeladen werden, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Kilometerlanger Stau Richtung Vösendorf war die Folge.