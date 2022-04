Ried gewinnt turbulentes OÖ-Derby mit 2:0

Die SV Ried hat am Samstag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga ein turbulentes oberösterreichisches Derby in Pasching gegen den LASK mit 2:0 (2:0) gewonnen. Die Linzer verloren vor mehr als 6.000 Zuschauern nicht nur drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung. Schlusslicht Altach erkämpfte sich zur gleichen Zeit mit einem Last-Minute-Treffer ein 2:2 (0:1) gegen die Admira, während Hartberg gegen die WSG Tirol eine 0:1-(0:1)-Heimniederlage kassierte.