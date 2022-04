Mindestens sechs Tote nach Schüssen in Sacramento

In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, informierte Sacramentos Polizeichefin Kathy Lester. Gegen 2.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag sei die Polizei wegen Schüssen in der Innenstadt gerufen worden. Die Sicherheitskräfte hätten eine Menschenmenge und mehrere Opfer vorgefunden. Man suche nach Verdächtigen und bitte die Öffentlichkeit um Informationen.