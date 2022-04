Wahl in Ungarn: Regierungspartei Fidesz deutlich in Führung

Bei den Parlamentswahlen in Ungarn zeichnet sich am Sonntagabend ein überraschend deutlicher Sieg für die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz ab. Selbst eine vierte Zwei-Drittel-Mehrheit in Folge scheint möglich. Nach Auszählung von 67 Prozent der Stimmen dürfte die Partei von Premier Viktor Orbán 134 Plätze im 199-köpfigen Parlament erhalten, wie die Wahlbehörde (NVI) bekanntgab.