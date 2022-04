Ökonom Chaves siegt bei Präsidentenwahl in Costa Rica

Sein Rivale, der frühere Amtsinhaber José María Figueres von der Zentrumspartei PLN, erhielt demnach knapp 47,2 Prozent. Geplant ist, dass der Sieger am 8. Mai die vierjährige Nachfolge des Sozialdemokraten Carlos Alvarado als Staats- und Regierungschef antritt. Dieser hatte aus verfassungsrechtlichen Gründen bei der Abstimmung nicht kandidieren dürfen. In der ersten Wahlrunde am 6. Februar hatte der 67-jährige Figueres mit gut 27 Prozent noch die meisten Stimmen bekommen. Chaves kam damals auf knapp 17 Prozent. In Umfragen hatte er zuletzt aber vor Figueres gelegen. Um die Stichwahl abzuwenden, hätte ein Kandidat mindestens 40 Prozent der Stimmen erreichen müssen.