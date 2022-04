Nehammer wird am 14. Mai in Graz zum ÖVP-Chef gekürt

Die offizielle Kür von Karl Nehammer zum ÖVP-Obmann erfolgt am 14. Mai in Graz. Wie der Bundesparteivorstand am Montag festlegte, wird der 40. außerordentliche Bundesparteitag als Präsenzveranstaltung in der Helmut List Halle in der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne gehen. Nehammer führt die Partei interimistisch, seit sich Sebastian Kurz Anfang Dezember vergangenen Jahres als Obmann zurückgezogen hatte.