Österreich hilft bei Evakuierung von 270 Schutzbedürftigen

Mit Unterstützung der Außenstelle Uschhorod der Österreichischen Botschaft in der Ukraine und der Österreichischen Botschaft in der Slowakei wurden die 270 Menschen am Wochenende in einem humanitären Konvoi transportiert. Er erreichte Sonntagfrüh nach rund 20 Stunden Fahrt Uschhorod. Am Grenzübergang Vyšné Nemecké wurde der Konvoi von der österreichischen Botschaft in der Slowakei und den slowakischen Behörden in Empfang genommen.