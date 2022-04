59 Covid-Tote in den vergangenen 24 Stunden in Österreich

Den vielfach milderen Verläufen bei den Omikron-Varianten zum Trotz ist eine Covid-Erkrankung weiter alles andere als ein harmloser Virus-Infekt. Allein in den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Dienstag, 9.30 Uhr) 59 Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. In dem Zeitraum wurden 12.946 neue Corona-Infektionen registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 1.583,5 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Am Dienstag gab es in Österreich 252.955 aktive Fälle, um 23.001 weniger als am Tag zuvor. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn nähert sich der Vier-Millionen-Grenze. Am Dienstag lag sie bei 3.912.606. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 3.643.590 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 35.888 als wieder gesund gemeldet.

Die meisten Neuinfektionen wurden mit 3.802 in Wien registriert, was einen deutlichen Abstand zum Rest Österreichs bedeutete. Allerdings wurden auch deutlich mehr als 250.000 PCR-Tests in der Bundeshauptstadt eingemeldet. Für alle anderen Bundesländer zusammen wurden in den vergangenen 24 Stunden nicht einmal 80.000 PCR-Testergebnisse registriert. Niederösterreich folgte mit 2.721 Neuinfektionen, Oberösterreich mit 1.874 und die Steiermark mit 1.363. In allen anderen Bundesländern war die Zahl der Neuinfektionen dreistellig: In Salzburg 838, in Vorarlberg 713, in Tirol 662, im Burgenland 505 und in Kärnten 468.