Immer mehr Braunbären in französischen Pyrenäen

Die Zahl der Braunbären in den französischen Pyrenäen nimmt immer weiter zu. Binnen eines Jahres stieg die Zahl der festgestellten Bären in dem Gebirgszug um neun Prozent auf 70, berichtete das vom Umweltministerium beauftragte französische Braunbärennetzwerk. 1995 gab es weniger als ein Dutzend der Bären in den Pyrenäen an der Grenze zu Spanien, seitdem hat ihre Zahl kontinuierlich zugenommen.