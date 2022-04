U-Ausschuss hat Peschorn im Blick

Der ÖVP-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag vor allem den „Anwalt der Republik“, den Leiter der Finanzprokurator Wolfgang Peschorn im Blick. Die Opposition erhofft sich vom ehemaligen Innenminister Erkenntnisse zu diversen Ermittlungen, etwa im Ibiza-Verfahren, als auch Vorgängen im Finanzministerium. Peschorn war auch Vermittler des Finanzministeriums, was Aktenlieferungen an den Ibiza-Untersuchungsausschuss angeht.