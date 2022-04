„Widerständige Musen“ in der Kunsthalle Wien

Die in Kooperation mit dem Museo Reina Sofía Madrid und dem Württembergischen Kunstverein Stuttgart entstandene Ausstellung widmet sich einem Netzwerk von kreativen und politischen Aktivistinnen um Delphine Seyrig (1932-1990). Sie erlangte zunächst durch Rollen in Filmen des französischen Autorenkinos, etwa in Alain Resnais‘ „Letztes Jahr in Marienbad“ aus 1961, Bekanntheit und ist heute vor allem als glamouröse Schauspielerin bekannt. Später betätigte sich Seyrig allerdings auch als Regisseurin und Aktivistin. Ab den 1970er-Jahren engagierte sie sich in der feministischen Bewegung; gemeinsam mit Carole Roussopoulos und Ioana Wieder gründete sie um 1975 das Kollektiv Les Insoumuses (Die widerständigen Musen). Ihre Videos über Themen wie Abtreibung oder die sexuelle Selbstbestimmung der Frau wurden zu einem „emanzipatorischen Werkzeug und Medium des politischen Aktivismus“, so die Ankündigung. Davon können sich Besucherinnen und Besucher bis zum 4. September ein Bild machen.