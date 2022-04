Straka bei Masters-Debüt mit zwei über Par - Woods stark

Golfprofi Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer 74er-Runde in sein erstes Masters in Augusta/Georgia gestartet. Das bedeutete 2 über Par für den Austro-Amerikaner auf dem Par-72-Platz. Dem 28-Jährigen gelang auf den Front-Nine ein Birdie, dem ließ er jedoch auf den restlichen neun Löchern vier Bogeys bei nur einem weiteren Birdie folgen. Tiger Woods legt zum Auftakt eine mehr als beachtliche 71er-Runde hin.