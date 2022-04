Regisseur Constantin Wulff und sein „Wirklichkeitskino“

An Aufhören habe er nie gedacht, sagt Wulff. „Für einen Dokumentaristen ist es ein Glücksfall, so eine Krise zu dokumentieren.“ Er habe sich dann den Fragen gewidmet: Wie geht eine Organisation damit um? Wie geht eine Gesellschaft damit um? Wie verändert es sie?

Überrascht sei er von der Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt gewesen, über die er beim Drehen erfahren habe. „Der Arbeitskampf wird auf dem Rücken der ohnedies schon marginalisierten Schichten ausgeführt“, so Wulff. Das massive Leid habe ihn betroffen gemacht. „In meiner filmischen Methode ist es wichtig, dass man den Rahmen setzt und am Schauplatz bleibt.“ Der Gewinn dieser filmischen Reduktion sei eine hohe Form an Authentizität.