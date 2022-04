Entsetzen über Angriff auf Kramatorsk

„Ich bin entsetzt über den Verlust von Menschenleben und werde Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich mein Beileid aussprechen“, schrieb von der Leyen am Freitag auf Twitter. Kurz zuvor war die deutsche Politikerin zu einem Solidaritätsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen.

„Der russische Raketenangriff auf Zivilisten am Bahnhof in #Kramatorsk ist ein weiterer abscheulicher Akt, den ich auf das Schärfste verurteile“, schrieb Nehammer auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Die dafür Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“ Für die nächsten Tage hat auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Besuch in Kiew angekündigt.