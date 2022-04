Nehammer zu „Solidaritätsbesuch“ bei Selenskyj in Kiew

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) absolviert am Samstag einen „Solidaritätsbesuch“ in der von Russland militärisch angegriffenen Ukraine. In der Hauptstadt Kiew wird er Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Premierminister Denys Schmyhal und Bürgermeister Vitali Klitschko treffen. Zudem steht ein Lokalaugenschein in der Stadt Butscha am Programm, wo bei mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen mehr als 300 Zivilisten zu Tode kamen. Die Rückkehr erfolgt am Sonntag.