Mann erschoss in New York versehentlich 16-Jährige

In New York hat ein Mann auf offener Straße versehentlich ein 16-jähriges Mädchen erschossen und zwei weitere Jugendliche verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitag in der Bronx mit einem Menschen auf der anderen Straßenseite in Streit geraten und hatte mehrfach eine Waffe abgefeuert. Die Kugeln trafen die 16-Jährige sowie ein weiteres 16-jähriges Mädchen und einen 17-jährigen Buben, die gerade aus der Schule kamen.

Wie New Yorks Polizeichefin Keechant Sewell vor Journalisten am Tatort sagte, wurde die 16-Jährige von einem Schuss in die Brust getroffen. Ihre beiden Begleiter wurden an Bein und Gesäß verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht worden, wo das am schwersten verletzte Mädchen seinen Verletzungen erlag.

Es gab zunächst keine Festnahmen. Die Polizei setzt bei der Fahndung unter anderem auf Bilder von Überwachungskameras.

Es war das zweite Mal binnen zehn Tagen, dass in New York Minderjährige von verirrten Kugeln getötet wurden. Am Donnerstag vergangener Woche wurde ein zwölfjähriger Bub, der in Brooklyn in einem geparkten Auto saß, von einem tödlichen Schuss getroffen. Eine 20-jährige Frau, die mit ihm in dem Auto saß, wurde verletzt.

