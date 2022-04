ÖVP-Finanzen: Land Vorarlberg legt Geldflüsse offen

Im Zusammenhang mit der Inseratenaffäre rund um den ÖVP-Wirtschaftsbund hat der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in einer Anfragebeantwortung offengelegt, wie viel Geld das Land in den letzten 27 Jahren für Inserate in der Zeitung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes ausgegeben hat. Insgesamt 80.000 Euro seien laut einem Bericht des ORF geflossen, davon sollen knapp 11.000 Euro in die Amtszeit Wallners gefallen sein.

Die Vorarlberger NEOS-Klubobfrau Sabine Scheffknecht zeigte sich in einer Aussendung verärgert und erinnerte an „zahlreiche Anfragen zum ÖVP-Inseratenskandal“. Erstaunlich dabei sei, dass „jedes Mal eine andere Summe zugegeben wurde“. So seien es in der ersten Anfragebeantwortung noch 3.000 Euro gewesen, in der zweiten schon 9.000 und nun knapp 11.000 unter Wallner und 80.000 in Summe. Wallner spiele die Beträge herunter, so der Vorwurf der pinken Politikerin, die Wallner des Missbrauchs von Steuergeld bezichtigte, der vorrangig dem Wohl der ÖVP diene.