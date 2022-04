Angriffe im Donbass im Osten der Ukraine dauern an

Die Angriffe russischer Einheiten im Donbass in der Ostukraine gehen ukrainischen Angaben zufolge weiter. Die russischen Truppen konzentrierten sich darauf, die Orte Rubischne, Nischne, Popasna und Nowobachmutiwka zu übernehmen und die volle Kontrolle über die Stadt Mariupol zu erlangen, berichtete die Agentur UNIAN. Auch Odessa und Luhansk stünden unter verstärktem Beschuss. Wie die russische Armee bestätigte, hat es Attacken in den Gebieten Dnipro und Poltawa gegeben.

Unweit der südostukrainischen Stadt Dnipro sei in der Nacht auf Samstag ein Waffenlager mit Raketen beschossen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. In Myrhorod im zentralukrainischen Poltawa richtete sich ein Angriff demnach gegen einen Flugplatz. Von ukrainischer Seite hieß es, dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Bei einer ähnlichen Attacke bei Tschornomorsk im südukrainischen Gebiet Odessa gab es laut dem Sprecher des Gebietsgouverneurs, Serhij Brattschuk, hingegen keine Opfer.

Moskau soll unterdessen seine Kriegsführung umorganisiert und einen neuen Kommandanten mit Syrien-Erfahrungen an deren Spitze gesetzt haben. Einem westlichen Regierungsvertreter zufolge wird die Militäroperation nun vom General Alexander Dwornikow geleitet. Er ist zuletzt Befehlshaber im südlichen Wehrbezirk Russlands gewesen. Für seinen Einsatz im Syrien-Krieg wurde er 2016 von Präsident Wladimir Putin mit dem Heldenstatus ausgezeichnet. Offiziell wurde der Kommandowechsel von russischer Seite zunächst nicht bestätigt.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba rief die Menschen im Land auf, mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Soldaten zu melden. Dafür sei nun eine eigene Homepage eingerichtet worden, twitterte Kuleba. „Die gesammelten Beweise für die von Russlands Armee in der Ukraine begangenen Gräueltaten werden sicherstellen, dass diese Kriegsverbrecher der Justiz nicht entkommen können.“ Auf der Seite wurden bisher neben Fotos auch Berichte von Augenzeugen veröffentlicht, welche die Ermordung, Folter und Vergewaltigung von Zivilisten schildern.

Die Ukraine und auch viele westliche Experten machen russische Truppen unter anderem für Verbrechen im Kiewer Vorort Butscha verantwortlich, wo am vergangenen Wochenende die Leichen Hunderter Bewohner gefunden worden waren. Kiew gibt Moskau zudem die Schuld an dem Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk mit mehr als 50 Toten. Der Kreml bestreitet die Vorwürfe.

Unterdessen wurden die Evakuierungen aus der ostukrainischen Stadt fortgesetzt. Mit Bussen und Kleintransportern wurden Dutzende Überlebende des Bombenangriffs am Samstag aus der Stadt gebracht, wie AFP-Reporter berichteten. Knapp 80 überwiegend ältere Menschen hatten die Nacht in einer Kirche nahe dem Bahnhof verbracht. Der Bahnhof war am Samstag noch geschlossen, die Zugänge waren mit Absperrband abgeriegelt. Mehrere Züge sollten nach Angaben der ukrainischen Bahngesellschaft jedoch von der Nachbarstadt Slowjansk aus abfahren.

Wie der ukrainische Gesundheitsminister Viktor Ljaschko mitteilte, wurden bis dato mehr als 300 ukrainische Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen beschädigt. „21 Krankenhäuser wurden komplett zerstört“, erklärte Ljaschko im TV. Diese müssten nun komplett neu aufgebaut werden. Patienten aus den umkämpften Gebieten im Osten seien in zentrale und westliche Regionen evakuiert worden.