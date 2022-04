Frau starb bei Brand in Wochenendhaus am Neusiedler See

In Oggau am Neusiedler See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Samstagfrüh eine 63-jährige Frau beim Brand eines Wochenendhauses auf einem Campingplatz ums Leben gekommen. Vier Feuerwehren waren laut Landessicherheitszentrale im Einsatz. Sie konnten die Niederösterreicherin nur mehr tot aus dem Schlafzimmer bergen. Sie starb an einer Rauchgasvergiftung.