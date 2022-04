Toter bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten

Ein Mann ist am Samstagvormittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien in den Abendstunden auf APA-Anfrage präzisierte, hatten Bewohner einer Wohnhausanlage in der Karplusgasse die Feuerwehr verständigt, weil sie Brandgeruch wahrnahmen. Die Einsatzkräfte drangen mit Atemschutz in eine völlig verrauchte Wohnung vor und stießen dort auf einen leblosen Mann, vermutlich den Mieter.