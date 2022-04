Tiroler Expertin ortet „Spaltungsdiskurs“ bei Geflüchteten

Die Innsbrucker Bildungswissenschafterin Frauke Schacht beschäftigt sich damit, wie Geflüchtete in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden - und stellt große Unterschiede zwischen der aktuellen Situation und der Flüchtlingswelle 2015 fest. Dass auch hiesige Politiker gewissermaßen zwischen „Geflüchteten erster und zweiter Klasse“ unterscheiden, sei „brandgefährlich“, sagte Schacht im APA-Interview. Der Krieg in der Ukraine lege Rassismen und „festgefahrene Denkmuster“ offen.

Der russische Angriffskrieg dauert nun bereits über einen Monat an, Millionen Menschen sind seitdem aus der Ukraine geflüchtet. Meist finden sie in den Nachbarländern Zuflucht. Die Bilder erinnern an die Krise des europäischen Grenzregimes 2015 - damals schlug die anfängliche Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten jedoch bald in Skepsis um. Waren es 2015 vor allem junge männliche Geflohene, die nach Österreich gekommen sind, sind es jetzt Menschen aus der näher gelegenen Ukraine und dabei vor allem Frauen, Kinder und betagte Personen.