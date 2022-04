Kardinal Schönborn solidarisch mit Ukraine

Der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn hat zur vollen Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Die Ukraine befinde sich in einem Fall von „Notwehr“ und müsse sich verteidigen, und der Westen müsse sie dabei unterstützen, sagte der Kardinal in der ORF-“Pressestunde“ am Sonntag. Es brauche auch Solidarität mit den Flüchtlingen, „da liegt noch einiges vor uns“. Kritik übte der Kardinal am „ständigen Nörgeln“ der Österreicher über die Corona-Maßnahmen.