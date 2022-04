Palästinenser: Zwei Tote nach Beschuss durch Israels Militär

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, der Mann sei zuhause gewesen und ihm sei in den Rücken geschossen worden. Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte seinen Tod. WAFA berichtete zudem, dass ein 17-jähriger Palästinenser an seinen Verletzungen gestorben sei - nach Beschuss durch Soldaten am Sonntag in Jenin.