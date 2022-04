Treffen zwischen Papst und Patriarch Kyrill möglich

Der Papst und der russisch-orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill I. könnten sich im Juni in Jerusalem treffen. Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag, die sich auf „qualifizierte katholische Kirchenkreise“ bezog. Der Papst sollte demnach am 14. Juni aus Jordanien in Jerusalem eintreffen, nachdem er am 12. und 13. Juni einen zweitägigen Besuch im Libanon abgestattet hat. Der Moskauer Patriarch ist ein enger Verbündeter von Kreml-Chef Wladimir Putin.