Prozess um tödlichen Bootsunfall in Graz

Ein Bootsverleiher und ein Elternpaar haben sich am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Ein sechsjähriges Mädchen war im September 2021 in der Mur südlich von Graz ertrunken, weil ein Tretboot sank. Die Eltern retteten sich ans Ufer und ein Dritter holte die achtjährige Tochter aus dem Wasser. Das Mädchen überlebte knapp, ihre Schwester konnte nur noch tot geborgen werden. Die Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Es war der 3. September, ein spätsommerlicher Tag, als die Familie im Bereich Auwiesen ein Tretboot auslieh. Weder die heute 30-jährige Mutter noch die beiden Mädchen konnten schwimmen und der 36-jährige Vater sagt heute, er schwimmt „freestyle“, auch nicht sonderlich gut. Dennoch setzten sie sich in das Boot - ohne Schwimmwesten. „Ich habe darauf vertraut, dass das Boot funktioniert“, sagte der Vater zu Richter Helmut Wlasak. „Wir haben uns sicher gefühlt: Da wir es ja gemietet haben, dachte ich, dass es dafür eine Genehmigung gibt.“

Das Tretboot war aber offenbar nicht fahrtüchtig. Es hatte ein Leck, war auch an anderen Stellen nicht dicht und es ließ sich offenbar nicht wenden, sagen die Eltern. Mitten auf der wegen eines Kraftwerks zurückgestauten und somit ruhigen Mur begann Wasser in das Boot einzudringen. Verzweifelt versuchten die Eltern Fußgänger am Ufer zu verständigen, damit diese Hilfe holen, aber das Tretboot sank zu schnell. „Wir haben noch geschrien, aber es waren nur Sekunden“, schilderte die Mutter unter Tränen.