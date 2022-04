Bisher 259 Todesopfer bei Unwetter-Katastrophe in Südafrika

Chaos, Verwüstung und immer mehr Tote: Nach den Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 259 Menschen seien wegen des Unwetters gestorben, gaben die Behörden am Mittwoch bekannt. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden noch von 59 Toten gesprochen. Präsident Cyril Ramaphosa versprach bei einem Besuch an der Ostküste des Landes Hilfe für die Opfer.