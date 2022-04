Diakonie sorgt sich um Personalsituation in der Pflege

Die Diakonie fordert eine Anpassung der Personalschlüssel in Pflegeberufen und faire Entlohnung, auch für Menschen in der Ausbildung. „Es ist fünf nach zwölf in der Personalfrage“, sagte Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser bei einer Pressekonferenz unter dem Motto „Karwoche ist Care-Woche“ am Gründonnerstag.