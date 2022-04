Schöttel liefert ÖFB-Präsidium Teamchef-Zwischenbericht

Sportdirektor Peter Schöttel hat dem ÖFB-Präsidium am Donnerstag einen Zwischenbericht über den aktuellen Stand der Teamchef-Suche vorgelegt. Eine Entscheidung über die Nachfolge von Franco Foda steht weiterhin aus und wird wohl wie vorgesehen noch rund zwei Wochen auf sich warten lassen.

Schöttel habe „auf Basis seiner fachlich-inhaltlichen Evaluierung und des Anforderungsprofils in den letzten beiden Wochen im In- und Ausland Gespräche mit Trainern, die diese Kriterien erfüllen, geführt“, teilte der Fußball-Nationalverband in einer Aussendung mit. Nun erfolge eine Eingrenzung der Kandidaten, „mit denen intensivierte Gespräche zu inhaltlichen und auch wirtschaftlichen Parametern geführt werden“, hieß es weiter.