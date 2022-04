Papst feiert nach Coronapause wieder Kreuzweg am Kolosseum

Papst Franziskus feiert am Karfreitag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesus Christus erinnert. Dazu wird ein symbolisches Kreuz über 14 Stationen getragen. Wegen der Pandemie musste das Oberhaupt der katholischen Kirche 2020 und 2021 auf die öffentliche Prozession an dem antiken Amphitheater verzichten.

Um 15.00 Uhr gedenken die Christen in aller Welt des Todes von Religionsgründer Jesus Christus am Kreuz. In der Altstadt von Jerusalem werden Tausende Menschen zur traditionellen Karfreitagsprozession erwartet, die das Martyrium des Gottessohnes an den Originalschauplätzen nachstellt. Auch diese Prozession findet nach zwei Jahren Coronapause erstmals wieder statt. Ein massives Polizeiaufgebot soll Terrorakte verhindern.

Vor der Kreuzwegsandacht mit Tausenden Gläubigen leitet der Papst um 17.00 Uhr einen von Stille und Ernst geprägten Gottesdienst im Petersdom. Beim Kreuzweg wird in 14 Stationen an den Leidensweg Christi erinnert, wobei für jede Station jeweils eine Familie eine Meditation vorbereitet hat.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird dabei auch ein besonderes Zeichen gesetzt: Eine ukrainische und eine russische Krankenschwester werden gemeinsam bei einer Station des Kreuzweg das Kruzifix tragen. Dies löste jedoch Kritik seitens der ukrainischen Botschaft in Italien aus. Auch der römisch-katholische Bischof von Kiew, Witalij Krywyzkyj, meinte, dass diese Aktion „unverständlich und nicht zu akzeptieren sein könnte für jene, die unter dem Aggressor leiden". Der Vatikan-Gesandte in der Ukraine, Visvaldas Kulbokas, sagte, dass es Versöhnung erst nach einem Stopp des Angriffs geben könne.

