Erwachsenenbildner protestieren am 20. April

Die Beschäftigten in der Österreichischen Erwachsenenbildung (BABE) wollen mehr Geld. Erschwerte Bedingungen durch die Corona-Pandemie und eine durch den Ukraine-Krieg deutlich gestiegene Inflationsrate müssten sich in einer „kräftigen Gehaltserhöhung“ niederschlagen, so die Forderung der Gewerkschaft GPA. Vor der fünften KV-Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern wollen die Erwachsenenbildner mit Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum am 20. April Druck machen.