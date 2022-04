Inter legt im Titel-Fernduell mit Stadtrivale Milan vor

Inter Mailand hat im Fernduell mit Stadtrivale AC Milan vorgelegt. Der Titelverteidiger setzt sich am Karfreitag in der 33. Runde der italienischen Fußball-Serie-A beim Tabellen-15. Spezia 3:1 durch. Inter löste damit zumindest vorübergehend Milan an der Tabellenspitze ab. Der bisherige Tabellenführer empfing ab 21.00 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion Genoa.