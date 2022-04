ÖTV-Frauen bei King-Cup in Türkei Gesamt-Fünfte

Österreichs Tennis-Frauen haben beim Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) im türkischen Serik in der Europa-Afrika-Gruppe 1 den fünften Platz erreicht. Das Team von Kapitänin Marion Maruska gewann am Samstag zum Abschluss das Platzierungsspiel der beiden Gruppen-Dritten gegen Gastgeber Türkei. Bereits nach den beiden Einzeln lagen die Österreicherinnen uneinholbar mit 2:0 in Front.