ÖEHV-Team besiegt Polen in WM-Test 1:0

Für das ÖEHV-Team geht es in der Vorbereitung für die am 13. Mai beginnende A-WM in Finnland mit zwei Länderspielen gegen Italien am 23. April (18:00) in Bruneck und am 24. April (14:30) in Innsbruck weiter. Dann werden bereits die Spieler von Meister Red Bull Salzburg dabei sein sowie auch wieder das KAC-Trio Manuel Ganahl, Lukas Haudum und Clemens Unterweger, das eine Pause bekam.