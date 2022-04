Kinder und Frau durch Raketen in Afghanistan getötet

Im Osten Afghanistans sind mindestens fünf Kinder und eine Frau durch Raketenbeschuss aus Pakistan getötet worden. Ein Mann sei bei dem Vorfall in der Provinz Kunar verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Nach Angaben eines Bewohners hatten pakistanische Militärflugzeuge die Raketen abgefeuert. Auch in der Provinz Khost seien vier Dörfer bombardiert worden, sagte ein afghanischer Regierungsvertreter. Dabei seien mehrere Menschen getötet worden.