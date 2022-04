Leblose Frau aus brennendem Wohnhaus in NÖ gerettet

Feuerwehrleute haben am Samstagabend eine leblose Frau aus einem brennenden Wohnhaus in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) gerettet. Die Betroffene wurde reanimiert und per Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen. Die Flammen im Objekt wurden nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr innerhalb von etwa einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht.