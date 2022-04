Brand auf Schrottplatz - Schädliche Dämpfe befürchtet

Auf einem Schrottplatz im obersteirischen Eisenerz (Bezirk Leoben) ist am Ostersonntag in der Früh ein Feuer ausgebrochen. Laut Landesfeuerwehrverband waren sieben Wehren im Einsatz, um den Brand im Ortsteil Münichtal unter Kontrolle zu bringen. Das Feuer war in den Morgenstunden bemerkt worden. Bei dem Brand könnten schädliche Dämpfe entstanden sein. Die Gemeinde forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben und die Fenster nicht zu öffnen.