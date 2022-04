Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgänger im Mühlviertel

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Ostermontag in Perg von einem Auto erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden. Der junge Mann war mit zwei Freunden entlang der unbeleuchteten Machlandstraße (L570) unterwegs gewesen. Der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, berichtete die Polizei, die nun nach dem Unfalllenker sucht.