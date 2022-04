Papst ruft zum Abschluss des Osterfestes zur Versöhnung auf

Bei seinem Ostersegen am Sonntag hatte Franziskus an das Leiden der Menschen in der Ukraine und in mehreren Konfliktgebieten erinnert. Erneut hatten sich einige Tausend Menschen auf dem Platz versammelt und jubelten dem Papst zu. Franziskus hatte in seiner Osterbotschaft zu Frieden für die „leidgeprüfte Ukraine“ aufgerufen. „Wir haben zu viel Blutvergießen, zu viel Gewalt gesehen“, sagte er in seiner traditionellen Ansprache vor rund 100.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.