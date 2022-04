„Bringt uns nicht viel“: Austria verärgert über Referee

Auch die Entschuldigung von Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca konnte Manfred Schmid nach dem „sehr bitteren“ 1:2 gegen Fußball-Serienmeister Salzburg nicht wirklich trösten. „Er hat zugegeben, dass es nie und nimmer ein Eckball war. Er hat sich in der Kabine dafür entschuldigt, aber das bringt uns nicht sonderlich viel“, sagte Austria Wiens Trainer am Ostersonntag mit Blick auf die „glasklare Fehlentscheidung“ vor dem 0:1 enttäuscht.

Ciochirca forderte unterdessen eine Änderung in den Richtlinien. In Zukunft solle es unterstützt werden, dass die Schiedsrichter bei strittigen Entscheidungen den „On-Field-Review“ auf dem Platz selbst vornehmen. „Momentan haben wir ein Problem mit einer Bewertungsgrundlage“, die automatisch einen Abzug in der Schiedsrichter-Bewertung nach sich ziehen würde, wenn man eine Überprüfung am Spielfeldrand durchführe, erklärte Ciochirca.