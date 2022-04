Evakuierung nach Fliegerbombenfund im Linzer Industriegebiet

Am Gelände der voestalpine ist am Dienstag kurz vor Mittag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, via Twitter mitteilte, handle es sich um eine 250-Kilogramm-US-Fliegerbombe. Das Gelände sei im Umkreis von 200 Metern evakuiert worden, vorbeilaufende Straßen und ein Gleisabschnitt der Bahn wurden gesperrt. Die Polizei bestätigte den laufenden Einsatz, der Entminungsdienst des Bundesheeres war an Ort und Stelle.