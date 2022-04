Bisher Covid-Medikamente für 450 Millionen Euro bestellt

Die Bestellung von Covid-19-Medikamenten hat Österreich bisher fast 450 Millionen Euro gekostet. Das Gesamtprojekt zur Beschaffung habe „finanzielle Auswirkungen in Höhe von 448.386.840 Euro“, teilt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dem Ministerrat am (morgigen) Mittwoch in einem Antrag mit, der der APA vorliegt. Die Schutzimpfung sei „nach wie vor das erfolgversprechendste Mittel, um die dynamische Covid-19 Pandemie langfristig zu bewältigen“, betont er darin.