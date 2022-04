„Prisma der Fantasie“ auf der Kunstbiennale Venedig

Es ist ein Schimmer von Hoffnung in Zeiten von Corona und Krieg in der Ukraine: „The Milk of Dreams“ (Die Milch der Träume) nennt sich die Hauptausstellung auf der 59. Kunstbiennale von Venedig, die am Samstag eröffnet wird. Im Arsenale und im zentralen Pavillon in den Giardini präsentiert Kuratorin Cecilia Alemani 213 Künstlerinnen und Künstler aus 58 Ländern. Darunter auch die Österreicherinnen Kiki Kogelnik und Birgit Jürgenssen.