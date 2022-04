Auftakt für PISA-Tests

Am Mittwoch starten in Österreich die Tests für die PISA-Studie 2022. Insgesamt werden etwa 9.500 15- bzw. 16-jährige Schülerinnen und Schüler bis Ende Mai Aufgaben in den Kategorien Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und Finanzkompetenz lösen. Die Studie war coronabedingt um ein Jahr verschoben worden. Schwerpunktthema der heurigen Tests ist die Mathematik.